Карту распространения заболевания в РФ, по данным Оперштаба, на 4 апреля смотрите на 5-tv.ru.

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Тема:
Эпидемия коронавируса

По данным Оперативного штаба, 4 апреля новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 582 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 78 регионах. Скончались от COVID-19 — 43 пациента, выздоровели 333 человека.

Новые случаи по регионам:

  1. Москва — 434;
  2. Московская область — 49;
  3. Санкт-Петербург — 15;
  4. Брянская область — 12;
  5. Ивановская область — 10;
  6. Рязанская область — 6;
  7. Ленинградская область — 6;
  8. Костромская область — 5;
  9. Республика Бурятия — 4;
  10. Орловская область — 3;
  11. Республика Коми — 3;
  12. Чеченская Республика — 3;
  13. Кировская область — 3;
  14. Челябинская область — 3;
  15. Алтайский край — 3;
  16. Амурская область — 3;
  17. Воронежская область — 2;
  18. Тульская область — 2;
  19. Ярославская область — 2;
  20. Республика Адыгея — 2;
  21. Белгородская область — 1;
  22. Калужская область — 1;
  23. Смоленская область — 1;
  24. Тамбовская область — 1;
  25. Вологодская область — 1;
  26. Республика Северная Осетия — 1;
  27. Республика Мордовия — 1;
  28. Удмуртская Республика — 1;
  29. Курганская область — 1;
  30. Свердловская область — 1;
  31. Омская область — 1.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России

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