Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России
Карту распространения заболевания в РФ, по данным Оперштаба, на 4 апреля смотрите на 5-tv.ru.
Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл
По данным Оперативного штаба, 4 апреля новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 582 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Всего, по состоянию на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 78 регионах. Скончались от COVID-19 — 43 пациента, выздоровели 333 человека.
Новые случаи по регионам:
- Москва — 434;
- Московская область — 49;
- Санкт-Петербург — 15;
- Брянская область — 12;
- Ивановская область — 10;
- Рязанская область — 6;
- Ленинградская область — 6;
- Костромская область — 5;
- Республика Бурятия — 4;
- Орловская область — 3;
- Республика Коми — 3;
- Чеченская Республика — 3;
- Кировская область — 3;
- Челябинская область — 3;
- Алтайский край — 3;
- Амурская область — 3;
- Воронежская область — 2;
- Тульская область — 2;
- Ярославская область — 2;
- Республика Адыгея — 2;
- Белгородская область — 1;
- Калужская область — 1;
- Смоленская область — 1;
- Тамбовская область — 1;
- Вологодская область — 1;
- Республика Северная Осетия — 1;
- Республика Мордовия — 1;
- Удмуртская Республика — 1;
- Курганская область — 1;
- Свердловская область — 1;
- Омская область — 1.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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