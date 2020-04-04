По данным Оперативного штаба, 4 апреля новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 582 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 78 регионах. Скончались от COVID-19 — 43 пациента, выздоровели 333 человека.

Новые случаи по регионам:

Москва — 434; Московская область — 49; Санкт-Петербург — 15; Брянская область — 12; Ивановская область — 10; Рязанская область — 6; Ленинградская область — 6; Костромская область — 5; Республика Бурятия — 4; Орловская область — 3; Республика Коми — 3; Чеченская Республика — 3; Кировская область — 3; Челябинская область — 3; Алтайский край — 3; Амурская область — 3; Воронежская область — 2; Тульская область — 2; Ярославская область — 2; Республика Адыгея — 2; Белгородская область — 1; Калужская область — 1; Смоленская область — 1; Тамбовская область — 1; Вологодская область — 1; Республика Северная Осетия — 1; Республика Мордовия — 1; Удмуртская Республика — 1; Курганская область — 1; Свердловская область — 1; Омская область — 1.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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