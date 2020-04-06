Герои среди нас: истории российских медиков в борьбе с COVID-19

Практически в любой войне есть предатели. Всегда. Но гораздо больше настоящих героев. И борьба с коронавирусом это в очередной раз доказала.

За последние несколько месяцев мы уже оценили колоссальный вклад врачей в дело победы над коварным врагом. Зная, что идут на риск, эти люди все равно раз за разом отправляются спасать жизни, выполнять свой долг. Мы видим и ценим их работу. Не случайно свое обращение к народу Владимир Путин начал со слов благодарности.

«Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам», — подчеркнул глава государства.

За каждым выздоровевшим пациентом литры пролитого пота и крови, бессонные круглосуточные дежурства и график без выходных. На этой войне не раздают ордена и звания. А главный итог этой изнурительной схватки — спасенная человеческая жизнь. От врачей, медсестер, санитаров, волонтеров и даже пациентов, а еще от нас с вами зависит, как завершится это кровопролитное сражение. Максим Облендер о тех, кем уже пора гордиться.

Таким светящимся символом супергероя Бэтмена — человека-летучую мышь жители киношного города Готэм звали на помощь. И такой же логотип, но уже в медмаске, появился на этой неделе в ночи на доме в Петербурге.

Если не брать во внимание тот факт, что именно летучих мышей считают источником коронавируса, арт-объект художников получился удачным. Вот только одно «но»: киношный супергерой никому не нужен — реальные герои уже среди нас. И да: они тоже носят маски.

Эта витиеватая схема — все равно, что генеалогическое древо для человека. Исходный вирус из Ухани — глава семейства, предок, все что дальше — его дети и внуки. Маленькая точка с указанием первооткрывателя — Андрея Комиссарова — геном COVID-19, секвенированный в России, то есть разобранный до мельчайших подробностей и мутаций. В исходном 30000 элементов — наш, полученный от пациента из России, отличается от предка всего на пять деталек.

«Если вирус мутирует, тест-системы могут начать хуже его выявлять. И, во-вторых, чтобы понимать, как делать вакцины для него? Насколько он быстро меняется?» — говорит заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа Андрей Комиссаров.

И даже одна точка в этой схеме, раскрытой Андреем и его командой — маленький шаг к вакцине и совершенной тест-системе. Шаг бесценный: на другой чаше весов человеческие жизни. Поэтому здесь никто не стоит за ценой. Усталость и бесконечные переработки настоящие герои на это просто не обращают внимания. Такого единения медсообщества всего мира еще не было!

«Медицинская сфера тестирования, технологии создания вакцин, сейчас это все находится в условиях стресса. Но, когда это закончится, то эти сферы значительно усилятся», — считает Андрей Комиссаров.

Маска, халат, перчатки. Каждый прием и обход — игра с огнем. Михаил — кардиолог, специалист по УЗИ, узкопрофильный профессионал, но в эти дни — его основная работа — терапевт. Это та база, которую в медвузах дают в первую очередь.

«Кашель у меня так и остается. Что делать?»

Число приемов на дому выросло в десятки раз. Ежедневно — взятие мазков для тестов. В этот раз такой необходимости нет. У пожилой пациентки — лишь легкая аллергия. Но что будет за следующей дверью, он не знает. Как не загадывает, во сколько вернется домой к жене — семья ждет ребенка.

«Каждый из нас может заболеть. Но если нас здесь не будет на рабочем месте, тогда людям будет не к кому обратиться и решить свои проблемы со здоровьем», — считает врач общей практики, кардиолог специалист по УЗИ Михаил Метальников.

Когда весь город словно вымер, она в одиночестве идет на работу. Наталья в войне с пандемией на передовой. Русский врач в центре европейской столицы коронавируса — Испании, которая уже обогнала Италию по числу заразившихся. 120000 человек. 9500 тысяч из них — медработники с COVID-19! Несколько врачей погибли. Персонала в клиниках и госпиталях не хватает.

«Ускорили процесс омологации дипломов, чтобы увеличить количество медперсонала в госпиталях. Также берут интернов», — рассказывает семейный врач, педиатр Наталья Кокоза.

В перерывах между приемами больных — обязательный обзвон тех пациентов, которые лечатся дома — минимум 50 звонков в день. В своей квартире Наталья бывает все реже. Маму-героя дети и муж встречают объятьями, но сначала — гигиена рук. А жители испанских городов каждый вечер ровно в 20 часов, выходя на балконы, выглядывая из своих окон аплодируют медикам.

За рулем грузовика по узким петербургским дворикам — его день проходит так. В кузове лекарства и продукты.

«Что заказывают?»

«Разное. Крупы, вот хлеб попросили».

Четыреста заказов с начала режима самоизоляции. И цифра растет с каждым днем.

«Люди звонят по телефонам горячей линии, оставляют заявку, наши операторы принимают заказ», — рассказывает волонтер Сергей Соловьев.

«Мы принесли вам продукты!»

Основные заказчики — пенсионеры. Те, кому на улицу сейчас выходить особенно опасно. Лекарства, крупы, масло, молоко. Если человеку нечем заплатить — волонтеры ничего не говорят.

«Большое вам спасибо, и лекарства! Какие вы молодцы!»

Большей награды десяткам тысячам волонтеров, которые сейчас вот так колесят во всех городах страны и не надо. Никто из них не спросил: а что мне за это дадут?

«Главное не заболейте, главное берегите себя смолоду».

И прежде всего благодарны врачам, волонтерам, ученым те, кто уже выздоровел. Виталий Миронов с улыбкой смотрит фотографии из Барселоны, откуда помимо впечатлений он привез коронавирус.

«Ломило тело, был озноб и начинала подниматься температура», — вспоминает Виталий.

Его лечили в московской больнице в Коммунарке. Восемь дней врачи отслеживали его состояние, укрепляя иммунитет.

«Я понимаю, какой это труд. Я видел этих врачей, эти лица, когда они заходили ко мне в палату, у них была маска, очки. И очки были всегда запотевшие, им очень непросто приходится», — добавляет победивший коронавирус пациент.

И Виталий — теперь тоже герой. Тот, кому удалось совладать с новым заболеванием, вернуться к обычной жизни и, возможно, по-другому взглянуть на пандемию и происходящее вокруг. Такой же герой — как Андрей Комиссаров, Михаил Метальников, Наталья Кокоза, Сергей Соловьев. Те, кого не видно за масками в потоке тысяч других невидимых героев у нас в стране и по всему миру, те, кто уже сегодня творит победу.

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