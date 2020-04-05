Кэти Перри и Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка

Звездная пара встречается с 2016 года, однако о дате их свадьбы до сих пор ничего не известно.

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Фото, видео: Instagram @katyperry

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум решили раскрыть пол будущего ребенка. Исполнительница опубликовала в Instagram забавную фотографию, на которой ее избранник позирует, будучи перемазанным розовыми сливками.

«Это девочка!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @katyperry

Звездная пара встречается с 2016 года. В то время Кэти Перри находилась в глубочайшей и затяжной депрессии. Однако печаль поп-дивы прошла после того, как она познакомилась с Орландо Блумом на «Золотом глобусе». Знаменитости сразу нашли общий язык и вскоре стали часто появляться вместе на светских раутах.

Кэти Перри обручилась с Орландо Блумом в День святого Валентина в прошлом году. Голливудский актер преподнес любимой женщине кольцо с большим розовым бриллиантом.

5 марта 2020 года стало известно о беременности 35-летней поп-дивы. О своем «интересном положении» исполнительница сообщила фанатам весьма оригинально — посредством клипа на песню «Never Worn White». В ролике звезда позирует в полупрозрачном платье нежно-розового цвета, которое подчеркивает ее заметно округлившийся живот.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кэти Перри откровенно рассказала об отношениях с Орландо Блумом.

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