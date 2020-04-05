Собянин объяснил необходимость жестких мер в Москве из-за коронавируса
Мэр российской столицы сообщил, что власти мобилизовали максимально большое количество больниц для борьбы с COVID-19.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в столице принимаются жесткие решения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление он сделал в эфире одного из федеральных телеканалов.
«Мы находимся в самой высокой группе риска. Большое количество людей проехало через Москву, число заболевших очень большое. Большое количество людей, которые находятся в стационарах, в больницах, поэтому мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации», — заявил Собянин.
Он добавил, что власти Москвы зарезервировали максимальное число мест в больницах для борьбы с COVID-19.
«Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом, максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову», — подчеркнул градоначальник.
Он уточнил, что речь идет почти о 20 тысяч койках в региональных, федеральных и частных клиниках.
Как сообщал 5-tv.ru, всего в Москве, по последним данным, зарегистрировано более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число людей, скончавшихся с COVID-19 в столице, достигло 29 человек.
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