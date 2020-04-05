«Я у твоих ног»: Семенович порадовала фото в шикарном платье с глубоким декольте

Певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой запечатлена в шикарном бордовом платье с глубоким вырезом в области груди. Снимок она выложила на своей странице в Instagram.

«Обед приготовила, маску на лицо сделала, вот думаю, как себя развлекать дальше… Может, винишка бокальчик?» — подписала Семенович фото.

Instagram @ann_semenovich

В комментариях пышногрудую певицу засыпали комплиментами и посоветовали не отказываться от бокала вина. Кто-то предлагал напитки покрепче.

«Не, ну красотка! Скарлет Йохансон отдыхает»;

«Самая лучшая фигура во вселенной!»

«Я у твоих ног»;

«Бокальчик красного под цвет платья в самый раз!»

«Водочки, водочки антикороновирусной Анюта… Соточку прими на шикарную грудь, и все будет зашибись», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович самоизолировалась от коронавируса с двумя мужчинами. С помощью карантина она решила обезопасить себя и помочь стране в борьбе с распространением COVID-19.

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