«Я у твоих ног»: Семенович порадовала фото в шикарном платье с глубоким декольте
Певица и телеведущая рассказала, как развлекает себя на карантине.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой запечатлена в шикарном бордовом платье с глубоким вырезом в области груди. Снимок она выложила на своей странице в Instagram.
«Обед приготовила, маску на лицо сделала, вот думаю, как себя развлекать дальше… Может, винишка бокальчик?» — подписала Семенович фото.
В комментариях пышногрудую певицу засыпали комплиментами и посоветовали не отказываться от бокала вина. Кто-то предлагал напитки покрепче.
«Не, ну красотка! Скарлет Йохансон отдыхает»;
«Самая лучшая фигура во вселенной!»
«Я у твоих ног»;
«Бокальчик красного под цвет платья в самый раз!»
«Водочки, водочки антикороновирусной Анюта… Соточку прими на шикарную грудь, и все будет зашибись», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович самоизолировалась от коронавируса с двумя мужчинами. С помощью карантина она решила обезопасить себя и помочь стране в борьбе с распространением COVID-19.
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