Историка Олега Соколова этапировали из Москвы в Петербург
Обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия находится в СИЗО «Кресты».
Фото: ТАСС / Егоршин Валентин
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург. Как сообщает ТАСС, сейчас он находится в СИЗО «Кресты».
«Соколов доставлен в „Кресты“ в воскресенье», — сказал агентству источник в следственных органах.
Как сообщал 5-tv.ru, Олег Соколов, бывший доцент СПбГУ, был задержан в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Позже в его квартире обнаружили другие останки 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Психолого-психиатрическая экспертиза признала историка вменяемым на момент преступления.
В марте Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка. Согласно ему, преступление Соколовым было совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.
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