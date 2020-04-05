За минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода у пациентов с COVID-19.

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России подтверждено 658 новых случаев коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода у пациентов с COVID-19. Всего в РФ зарегистрирована 5389 пациентов с коронавирусом в 79 регионах.

По данным на 5 апреля коронавирус выявлен у жителей 14 регионов РФ.

В Москве зарегистрировано 536 новых заболевших, 45 случаев заражения зафиксировано в Подмосковье, 20 — в Петербурге, в Нижегородской области — 22, в Тульской — 10.

По данным Оперштаба, выздоровели 22 человека.

В общей сложности зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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