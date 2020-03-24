Пять грустных историй людей, которых разлучил коронавирус
Из-за мер борьбы с COVID-19 кто-то не может вернуться домой, кто-то увидеть любимого мужа, а кто-то — смертельно больного ребенка.
Пандемия коронавируса COVID-19 заставила правительства разных стран принять строгие изоляционные меры. Закрытие границ, ограничения на авиасообщение и повсеместные карантины привели к тому, что многие люди оказались разлучены. РЕН ТВ собрал истории самых грустных расставаний из-за опасной инфекции.
Мать и двое ее детей оказались в заточении во «Внуково»
Во время введения жестких противоэпидемических мер по всему миру Виктория со своими детьми-двойняшками находилась на отдыхе во Вьетнаме. Вернувшись домой, она столкнулась с пограничниками.
Женщину не пустили в Россию, хотя она давно живет в стране, имеет здесь квартиру, а ее дети учатся в российской школе. Дело в том, что Виктория имеет белорусское гражданство: в РФ она оформила только временную регистрацию.
В итоге семье не дали вернуться домой, оставив в пустом и холодном аэропорту «Внуково». У них уже закончились деньги и нет с собой теплой одежды. Все имущество и документы находятся в России. В ней же их ждут близкие и любимая собака.
Школьника из Петербурга оставили одного в аэропорту в Германии
Подросток отправился в ФРГ в рамках школьной поездки. Когда он собирался лететь обратно в Россию, произошла заминка. 15-летнего школьника не пустили в самолет из-за белорусского гражданства. Объяснений, что его семья живет в России, слушать никто не стал.
Организаторы школьной поездки не проявили сочувствия и улетели без подростка. В итоге он остался один в аэропорту в чужой стране. Отец ребенка обратился в петербургскую полицию. Это произошло 19 марта, чем закончилась история, пока неизвестно.
Сати Казанова осталась в России без мужа-итальянца
Российскую певицу Сати Казанову коронавирус разлучил с мужем — итальянским фотографом Стефанно Тиоццо. Пара давно живет на две страны. В начале марта они разъехались по командировкам: Стефанно был в Непале, а Сати — в Индии. Затем он отправился в Италию, а она в Россию, но воссоединиться пара уже не смогла.
«Буквально за неделю развернулась вся эта драма. К 10 марта уже ввели строгий карантин, полную изоляцию жителей. Мы не могли и предположить, что все усложнится до такой степени», — поделилась Казанова.
Певица признается, что безумно скучает по мужу и мечтает его обнять. Чтобы пережить разлуку, они стараются смотреть на ситуацию с юмором.
Мать не может встретиться с онкобольным сыном, которому осталось жить не больше года
Очень грустная история произошла в Великобритании. 30-летняя Виктория Моррисон не может увидеть своего восьмилетнего сына Кайла, хотя они находятся в одном городе. Дело в том, что у двухлетнего брата мальчика заподозрили коронавирус. Из-за кашля в сочетании с высокой температурой врачи предписали матери изолироваться вместе с малышом.
Кайл был вынужден отправиться жить к бабушке. В последнее время восьмилетний мальчик борется с раком — у него опухоль мозга. Врачи утверждают, что ребенок проживет не более года.
«Я боюсь этого Дня матери. Мысль о том, что это может быть последний День матери для Кайла, разбивает мне сердце», — говорила Виктория журналистам ранее.
В итоге она так и не смогла встретиться с сыном в праздник. День матери в Англии отмечают 23 марта.
Пожилые супруги в США вынуждены общаться через стекло из-за коронавируса
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Эта фотография облетела весь интернет и была признана одним из самых печальных снимков, связанных с COVID-19. На ней запечатлена 88-летняя жительница США Дороти Кэмпбелл и ее 89-летний муж Джин Кэмпбелл.
Последний находится в Центре медицинской помощи пожилым людям в штате Вашингтон. Медики закрыли учреждение на вход и выход из-за того, что у одного из постояльцев диагностировали коронавирус.
В итоге Дороти лишилась возможности встретиться с супругом. Не выдержав разлуки, она попросила сына отвести ее к Джину. Фотограф запечатлел, как пожилая женщина прижимается к оконному стеклу, глядя на мужа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус не только разлучает, но и объединяет людей. Так, сотни волонтеров в России собираются для помощи пожилым людям.
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