Собчак «подстрелила» пытавшегося сбежать из карантина «Иуду» Богомолова
Смешной видеоролик за несколько часов набрал более полутора миллионов просмотров в соцсетях. Публика требует «Оскара».
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак и Константин Богомолов, сидя на карантине, сняли мини-кино-шедевр, длившийся менее минуты, но набравший за несколько часов более полутора миллионов просмотров.
На видео, которое телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram, Богомолов пытается нарушить режим самоизоляции и карабкается по кирпичному забору, чтобы выбраться на волю.
«Ты куда полез, а? Куда полез?» — грозным голосом кричит за кадром Ксения на мужа.
Затем она имитирует звук выстрела, а Богомолов со стоном картинно сползает со стены и наотмашь падает на землю. Тут в кадре появляется сама Собчак и, назидательно подняв вверх указующий перст, декларирует: «Сиди дома!»
«Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду!» — подписала ролик Ксения, имея в виду мужчину по имени Иисус, задержанного накануне на Патриарших прудах в Москве.
Свой пост телеведущая сопроводила хештегами #оставайсядома и #стопкоронавирус. Результат совместного творчества двух звезд привел в восторг подписчиков, которые виртуально рукоплещут авторам.
«Гениально!» — вынесла свой вердикт продюсер Лободы Нателла Крапивина.
«Актера не пропьешь. Даже сидя на карантине»
«Истерика полнейшая!»
«Такой голос строгий, как у мамы в детстве, когда я без разрешения купаться шла».
«Оскара» ему!»
«Дайте „Оскара“! Обоим!»
«Браво!» — пишут комментаторы.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Ксения Собчак насмешила подписчиков своей версией романтического вечера в самоизоляции — рядом с безнадежно спящим мужем.
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