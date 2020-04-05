Собчак «подстрелила» пытавшегося сбежать из карантина «Иуду» Богомолова

Смешной видеоролик за несколько часов набрал более полутора миллионов просмотров в соцсетях. Публика требует «Оскара».

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак и Константин Богомолов, сидя на карантине, сняли мини-кино-шедевр, длившийся менее минуты, но набравший за несколько часов более полутора миллионов просмотров.

На видео, которое телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram, Богомолов пытается нарушить режим самоизоляции и карабкается по кирпичному забору, чтобы выбраться на волю.

«Ты куда полез, а? Куда полез?» — грозным голосом кричит за кадром Ксения на мужа.

Instagram @xenia_sobchak

Затем она имитирует звук выстрела, а Богомолов со стоном картинно сползает со стены и наотмашь падает на землю. Тут в кадре появляется сама Собчак и, назидательно подняв вверх указующий перст, декларирует: «Сиди дома!»

«Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду!» — подписала ролик Ксения, имея в виду мужчину по имени Иисус, задержанного накануне на Патриарших прудах в Москве.

Свой пост телеведущая сопроводила хештегами #оставайсядома и #стопкоронавирус. Результат совместного творчества двух звезд привел в восторг подписчиков, которые виртуально рукоплещут авторам.

«Гениально!» — вынесла свой вердикт продюсер Лободы Нателла Крапивина.

«Актера не пропьешь. Даже сидя на карантине»

«Истерика полнейшая!»

«Такой голос строгий, как у мамы в детстве, когда я без разрешения купаться шла».

«Оскара» ему!»

«Дайте „Оскара“! Обоим!»

«Браво!» — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Ксения Собчак насмешила подписчиков своей версией романтического вечера в самоизоляции — рядом с безнадежно спящим мужем.

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