Светская львица насмешила поклонников видеороликом в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Эпидемия коронавируса

Свою версию «романтического вечера» в период самоизоляции показала подписчикам в Instagram Ксения Собчак. Телеведущая сняла забавное видео для сторис, на котором показала себя сидящей в кресле, а затем супруга Константина Богомолова. В этот момент ничего не подозревающий режиссер спал на диване рядом.

В конце короткого ролика Собчак без слов вздохнула на камеру, всем своим видом показывая, что покорилась обстоятельствам. Ситуацию не спас даже горящий в комнате камин.

Instagram @xenia_sobchak

По признаю Собчак, она перешла на карантин с Богомоловым лишь после официального объявления о нем мэром Москвы — в конце марта. При этом светская львица обратила внимание, что в Китае после введения карантинных мер возросло число разводов. Сама Ксения уверяет, что им с мужем такой исход не грозит. Но, как видно из ее сторис, пока рано делать выводы.

Ранее 5-tv.ru писал, что как прошла очередная неделя карантина для российский звезд.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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