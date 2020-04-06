Королева Великобритании подчеркнула, что период пандемии стал «временем потрясений» и напомнил ей об уроках Второй мировой войны.

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Фото, видео: REUTERS /Buckingham Palace

Тема:
Эпидемия коронавируса

Королева Великобритании в пятый раз за период правления выступила со специальным телеобращением к подданным. В своей речи 93-летняя Елизавета II напомнила жителям страны, что в период пандемии COVID-19 важно быть самодисциплинированным и с твердым характером.

«Я говорю с вами в тот момент, когда я знаю, что ситуация становится все сложнее. Время разрушения в жизни нашей страны: потрясения, которые кому-то принесли горе, многим — финансовые трудности, а всем нам — невероятные сложности в нашей повседневной жизни», — начала свою речь королева из большой комнаты Виндзорского дворца, где кроме нее присутствовал только оператор, одетый в защитный костюм, маску и перчатки.

Она поблагодарила медиков, которые сейчас на передовой борьбы с эпидемией коронавируса и пожелала своим подданным оставаться дома, чтобы спасти тем самым тех, кто, например, находится в зоне риска — пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

«Я надеюсь, что в будущие годы все смогут гордиться тем, как они ответили на этот вызов. А те, кто придет после нас, будут говорить, что это поколение британцев было не менее сильным, чем все другие. Что такие отличительные черты, как самодисциплина, спокойная благожелательная твердость характера и сочувствие, все еще характеризуют эту страну», — подчеркнула королева.

Елизавета II отметила, что происходящее сейчас напомнило ей радиообращение, которое в период Второй мировой войны, будучи детьми, они записали вместе с сестрой. Тогда, они хотели поддержать вывезенных от бомбежек из страны малышей.

«Мы, дети, разговаривали отсюда из Виндзора с детьми, которых эвакуировали из их домов и отослали для их собственной безопасности. Сегодня однажды опять многие будут испытывать болезненное чувство разлуки со своими близкими. Но теперь, как и тогда, мы знаем, в глубине души, что это правильно», — напомнила она об уроках прошлого.

С 1952 года по настоящее время правящая королева обращалась с внеплановыми заявлениями к нации лишь четыре раза: в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 1997 году после гибели принцессы Дианы, а также в 2002-м в связи со смертью королевы-матери и в последний раз в 2012 году по поводу 60-летия ее вхождения на престол.

В настоящее время Великобритания входит в десятку стран по числу смертей от COVID-19 — почти пять тысяч человек. Заболевших — у 47,8 тысяч человек. В то же время в выходные жители королевства пренебрегли рекомендациям властей и вышли в парки, а также на пляжи в связи с тем, что установилась хорошая погода.

Как сообщал 5-tv.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был экстренно госпитализирован, спустя десять дней борьбы с коронавирусом. Сообщается, что его подключат к аппарату ИВЛ. За все это время у политика не проходил кашель и держалась высокая температура.

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Тема:
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