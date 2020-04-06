Борис Джонсон экстренно госпитализирован. Его готовят к ИВЛ
В то же время, британцы поддались весеннему теплу и вышли на улицы, проигнорировав запреты.
Фото: ТАСС / Julian Simmonds/Daily Telegraph, 5-tv.ru
В Великобритании экстренно госпитализирован премьер-министр Борис Джонсон. Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких. Тесты выявили у Джонсона коронавирус десять дней назад. С тех пор премьер находился дома, однако его состояние так и не улучшилось.
А вот многие британцы в эти выходные проигнорировали запреты. Все из-за весеннего тепла. Люди отправились на пикники в парки и на пляжи. Полиции пришлось предупреждать нарушителей об ответственности.
К самоизоляции призывает подданных и королева Елизавета II. Она поблагодарила всех, кто остается дома. Внеочередных обращений за годы ее правления было всего четыре — и все только в исключительных случаях. Сейчас ситуация как раз очень серьезная. Количество умерших от осложнений коронавируса в Британии приближается к пяти тысячам.
«Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что, если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим ее. Спустя годы, все смогут гордиться тем, как они отреагировали на этот вызов», — подчеркнула королева.
Куда острее ситуация с коронавирусом в США. В ближайшие дни страну ждет большое количество новых смертей. Об этом заявил президент Трамп. На помощь призывают армию. Пентагон направил тысячу военных медиков в Нью-Йорк. Город в буквальном смысле терпит бедствие — почти 600 умерших за сутки.
Примерно столько же скончались в Испании и Италии. Но власти стран заявили, что пик эпидемии уже пройден. Количество зараженных и умерших впервые снижается. И помог в этом тотальный карантин.
В Ватикане в пустом соборе святого Петра провели службу в честь Пальмового воскресения. Внутри находились только священники во главе с папой Франциском.
- 6 апр
- В России вырос список регионов, где зафиксирован COVID-19
- 6 апр
- Назван единственный способ профилактики COVID-19
- 6 апр
- «Каждый сможет гордиться» — Елизавета II в телеобращении напомнила о самодисциплине
- 6 апр
- Акция «Бессмертный полк» может пройти онлайн в 170 странах
- 6 апр
- Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте
- 6 апр
- Школьники в России возвращаются к знаниям и садятся за виртуальные парты
- 6 апр
- Какие профессии могут стать невостребованными после спада пандемии
- 6 апр
- Обитающая в нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
- 6 апр
- Герои среди нас: истории российских медиков в борьбе с COVID-19
- 5 апр
- Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Читайте также
80%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?