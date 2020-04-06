Борис Джонсон экстренно госпитализирован. Его готовят к ИВЛ

В Великобритании экстренно госпитализирован премьер-министр Борис Джонсон. Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких. Тесты выявили у Джонсона коронавирус десять дней назад. С тех пор премьер находился дома, однако его состояние так и не улучшилось.

А вот многие британцы в эти выходные проигнорировали запреты. Все из-за весеннего тепла. Люди отправились на пикники в парки и на пляжи. Полиции пришлось предупреждать нарушителей об ответственности.

К самоизоляции призывает подданных и королева Елизавета II. Она поблагодарила всех, кто остается дома. Внеочередных обращений за годы ее правления было всего четыре — и все только в исключительных случаях. Сейчас ситуация как раз очень серьезная. Количество умерших от осложнений коронавируса в Британии приближается к пяти тысячам.

«Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что, если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим ее. Спустя годы, все смогут гордиться тем, как они отреагировали на этот вызов», — подчеркнула королева.

Куда острее ситуация с коронавирусом в США. В ближайшие дни страну ждет большое количество новых смертей. Об этом заявил президент Трамп. На помощь призывают армию. Пентагон направил тысячу военных медиков в Нью-Йорк. Город в буквальном смысле терпит бедствие — почти 600 умерших за сутки.

Примерно столько же скончались в Испании и Италии. Но власти стран заявили, что пик эпидемии уже пройден. Количество зараженных и умерших впервые снижается. И помог в этом тотальный карантин.

В Ватикане в пустом соборе святого Петра провели службу в честь Пальмового воскресения. Внутри находились только священники во главе с папой Франциском.