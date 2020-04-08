Из-за конфликта с бывшим зятем Владимир Борисович не смог поздравить с днем рождения внука.

«Хочу, чтобы Платошка остался у вас» — отец Жанны Фриске о просьбе дочери

Фото: Instagram @friske_natalia

Родители покойной певицы Жанны Фриске не смогли поздравить с днем рождения своего внука Платона, которому 7 апреля исполнилось семь лет. Пожелания и напутствия удалось передать только через Instagram, да и то через аккаунт младшей дочери Натальи. Как рассказал Владимир Борисович сайту KP.RU, отец мальчика Дмитрий Шепелев по-прежнему не дает ему видеться с родственниками.

По словам Владимира Фриске, его супруга очень переживает по этому поводу, тем более, что сама Жанна хотела, чтобы ребенок жил с дедушкой и бабушкой.

«Мы потеряли любимую дочь, лишились общения с внуком, которого она родила для нас. В последние дни жизни Жанна говорила мне: «Папа, я так хочу, чтобы Платошка остался у вас, чтобы жил в вашем доме», — рассказал отец певицы.

Он добавил, что артистка, которой нет на свете уже почти пять лет, хотела, чтобы ее сына воспитывала не только ее сестра Наташа, но и Ольга Орлова — крестная Платона и ближайшая подруга Жанны, которая оставалась рядом и больше всех помогала ей во время болезни.

Как ранее писал 5-tv.ru конфликт и финансовые споры между родителями Жанны Фриске и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым возникли сразу после смерти певицы от рака в 2015 году. Сейчас дело приняло новый оборот: Владимир Фриске считает, что отец мальчика бесцеремонно тратит наследство, доставшееся ребенку от матери.

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