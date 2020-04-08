Россия еще не прошла пик эпидемии — так заявил президент на совещании по коронавирусу, в котором по видеосвязи участвовали и лучшие вирусологи страны.

Президент решил лично узнать их мнение о том, сколько может продлится эпидемия, и каковы шансы на то, что режим нерабочих дней получится сократить. По мнению ученых решающей станет вторая неделя самоизоляции.

Социальное дистанцирование в действии. Президент — в Ново-Огарево. В ситуационном центре Правительства — свет российской медицины. Между каждым — по несколько метров. Состав участников совещания по борьбе с коронавирусом Владимир Путин сам расширил теми, кто ведет борьбу с эпидемией лицом к лицу.

Алексей Лазуренко увидел — на совещании меры были все меры учли.

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