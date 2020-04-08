Ростуризм приступил к разработке программы восстановления туристической отрасли после нормализации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила руководитель федерального агентства Зарина Догузова.

«Сейчас вместе с отраслью мы разрабатываем программу по восстановлению туристической индустрии после нормализации ситуации», — сказала глава Ростуризма.

Она уточнила, что эта программа, в частности, будет включать в себя меры стимулирования внутреннего и выездного туризма. Также обсуждается помощь бизнесменам в погашении займов, выданных для строительства и реконструкции отелей.

«Мы совместно с Минэкономразвития обсуждаем возможность предоставления субсидий на возмещение процентов по кредитам, выданным на строительство и реконструкцию отелей», — сообщила Догузова.

Она подчеркнула, что вспышка коронавируса стала «серьезнейшим испытанием для всей туристической индустрии и смежных отраслей». Своей главной задачей в этой ситуации Ростуризм видит оказание максимальной поддержки туротрасли, чтобы «бизнес выстоял».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристическая отрасль вошла в список наиболее пострадавших от коронавируса в России. Чтобы поддержать ее и другие сферы бизнеса, правительство разработало пакет антикризисных мер. Гражданам, у которых из-за COVID-19 сгорели путевки, обещают компенсировать потери.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112