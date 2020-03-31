В Госдуме обещают компенсировать потери туристам из-за коронавируса

Россияне, потерявшие свои путевки из-за эпидемии коронавируса, должны получить полную компенсацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Государственной думы по туризму Михаила Дегтярева. Он заявил, что вернуть деньги будет возможно после принятия закона о дополнительных полномочиях Кабинета министров России в условиях чрезвычайной ситуации.

»… все туристы, которые заблаговременно купили путевки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентные компенсации и возврат денег. Ни один оператор не имеет права удерживать средства после принятия закона на этой неделе», ― цитирует агентство Дегтярева.

Сейчас за рубежом остаются порядка 50 тысяч россиян. Средства для их вывоза будут собраны силами фондов персональной ответственности туроператоров. Дегтярев оценил их сумму в 1,7 миллиарда рублей.

По оценке Ассоциации туроператоров России, за границей остаются около 45 тысяч организованных туристов из нашей страны, всех их вернут на родину до 31 марта. Уже вывезли путешественников из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Португалии и Черногории. В ближайшее время организуют эвакуацию из Египта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что туристы пожаловались на указавших на дверь сочинских отельеров.

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