Частным лабораториям разрешили проводить тесты на коронавирус
Решение правительства позволит каждому желающему провериться на COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
Правительство РФ решило существенно расширить круг лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет URA.RU.
«Чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить свое здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования. Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Мишустин пояснил, что для проведения тестов на COVID-19 лабораториям нужно подать соответствующее электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора. Если случай заражения коронавирусом нового типа будет выявлен, лаборатория должна передать эту информацию в ведомство.
«По количеству проведенных тестов на коронавирус Россия, как я уже говорил, входит в тройку стран-лидеров. Уже сделано около 800 тысяч исследований», — сказал премьер, подчеркнув, что у РФ в состоянии произвести необходимое количество тестов.
Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки в России выявили еще 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали в общей сумме 63 россиянина. Для быстрого выявления инфекции ранее зарегистрировали экспресс-тест. Он дает результат за 40 минут, в то время как обычные тесты требуют нескольких часов.
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