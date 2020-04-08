Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги совещания Владимира Путина с экспертами, в том числе вирусологами.

В Кремле рассказали, когда ожидается эффект от самоизоляции

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Оценка результатов введения режима самоизоляции как меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России возможна к концу следующей недели, то есть до 20 апреля. Такую позицию высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Как и когда выходить (из режима самоизоляции. — Прим. ред.) — предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. <…> Мы имеем возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения», — приводит его слова URA.RU.

Как подчеркнул Песков, на видеосовещании Путина 7 апреля по ситуации с COVID-19 преобладало мнение о том, что введение режима самоизоляции было единственно правильным решением, которое поможет «разорвать цепочки распространения» инфекции.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, прекратить распространение коронавирусной инфекции. 2 апреля он продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки, по словам президента, срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит нарушение режима самоизоляции.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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