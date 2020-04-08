В Кремле рассказали, когда ожидается эффект от самоизоляции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги совещания Владимира Путина с экспертами, в том числе вирусологами.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Оценка результатов введения режима самоизоляции как меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России возможна к концу следующей недели, то есть до 20 апреля. Такую позицию высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Как и когда выходить (из режима самоизоляции. — Прим. ред.) — предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. <…> Мы имеем возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения», — приводит его слова URA.RU.
Как подчеркнул Песков, на видеосовещании Путина 7 апреля по ситуации с COVID-19 преобладало мнение о том, что введение режима самоизоляции было единственно правильным решением, которое поможет «разорвать цепочки распространения» инфекции.
25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, прекратить распространение коронавирусной инфекции. 2 апреля он продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки, по словам президента, срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит нарушение режима самоизоляции.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 9 апр
- В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
- 9 апр
- Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
- 9 апр
- Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
- 9 апр
- «Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
- 9 апр
- Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
- 9 апр
- Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
- 9 апр
- США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
- 9 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
- 9 апр
- Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
- 9 апр
- «Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?