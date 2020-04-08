Президент РФ Владимир Путин призвал создать условия для возврата компаний к нормальному графику работы, но сделать это необходимо аккуратно. Об этом он заявил на совещании с главами регионов, посвященном мерам борьбы с коронавирусом.

«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию», — сказал глава государства.

В ходе совещания Путин также предложил распространить на пострадавшие от коронавируса предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов до шести месяцев.

«В качестве экстренной дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате стразовых взносов в социальные фонды на шесть месяцев так, как мы это уже сделали для микропредприятий», — отметил президент.

Он напомнил, что ранее эти взносы были снижены с 30% до 15%. Эта мера будет носить долгосрочный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил Минфину обеспечить регионам свободу действий при распределении денег на борьбу с коронавирусом.

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