Американская разведка предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях распространения коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом со ссылкой на источники сообщила телекомпания ABC.

Отмечается, что предварительно был изучен текст доклада Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) об инфекции в Китае. В нем сказано, что заболевание, вспышка которого была изначально зафиксирована в городе Ухань, может губительно сказаться на мировой обстановке. В частности, представители спецслужб предупреждали, что COVID-19 может угрожать военным силам США в Азии и станет «катастрофическим событием».

Данные об эпидемии коронавируса регулярно предоставлялись Разведывательному управлению Минобороны США, Комитету начальников штабов ВС США и Белого дома. Кроме того, в декабре регулярно проводились брифинги с участием американских властей на тему опасности новой инфекции.

В материале АВС отмечается, что с учетом такой информации правительство США могло бы на раннем этапе усилить меры по сдерживанию распространения коронавируса и подготовиться к кризису.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению экспертов, в США вспышка коронавируса ожидается во второй половине апреля — в мае.