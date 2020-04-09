Рабочая группа Росавиации и Минтранса составила график так называемых вывозных рейсов для россиян, застрявших за границей.

В эти минуты в Москве ожидают самолет из Мале, столицы Мальдивской республики, ранее в столицу прибыл борт из Нью-Йорка. В ближайшие дни наших граждан эвакуируют из Таиланда, Кипра и Японии. И это будет сделано по принципу «одна страна вылета – один российский регион или город прилета». И строгий карантин после возвращения.

На сайте правительства также опубликовано распоряжение о выделении трех с половиной миллиардов рублей на компенсации туроператорам по невозвратным авиабилетам, чтобы минимизировать их потери.

В России в туристической отрасли заняты почти два с половиной миллиона человек. Сейчас разрабатывают второй пакет мер поддержки туриндустрии. Так, совместно с МИДом рассматриваются варианты упрощения визового режима.

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