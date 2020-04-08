Роструд разъяснил, за что могут уволить в период карантина

Отсутствие прибыли в период карантина не может стать основанием для увольнения работника. Об этом сообщает «Российская газета». По данным Роструда, расторгнуть трудовой договор с сотрудником можно только по основаниям из Трудового кодекса. В частности, за грубое нарушение трудовой дисциплины: постоянные опоздания, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин больше четырех часов подряд, появление в нетрезвом виде, хищение имущества и финансовые махинации, нарушение требований охраны труда.

Работодатель может сократить штат сотрудников в случае ликвидации компании или внесения изменений в штатное расписание. Но перед этим он обязан уведомить об этом работников за два месяца и в день расторжения трудового договора погасить все долги по зарплате, по неиспользованным отпускам, выплатить выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Кроме того, он обязан сохранить за работником среднемесячный заработок на ближайшие два месяца со дня увольнения, если сотрудник не найдет другую работу.

Прекратить трудовые отношения можно и по обоюдному согласию сторон. В этом случае работнику и работодателю нужно договориться об условиях расторжения договора. Их можно прописать в дополнительном соглашении.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минтруда разъяснили правила начисления зарплаты в нерабочие дни.