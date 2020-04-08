Семь пациентов с коронавирусом умерли в Москве по данным на вечер 8 апреля. Одни из них проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщает оперштаб.

Таким образом, общее число погибших от COVID-19 достигло 38 человек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 900 тысяч тестов.

Сегодня глава государства Владимир Путин провел совещание с губернаторами, на котором дал ряд поручений и объявил о дополнительных мерах поддержки.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал законопроект, согласно которому нарушителей режима самоизоляции в городе на Неве будут штрафовать. Предусмотрены взыскания как с физических, так и юридических лиц.

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 450 343 человек. Болезнь унесла 83 568 жизней, 308 757 пациентов выздоровели.

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