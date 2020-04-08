Семь пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Общее число погибших от COVID-19 достигло 38 человек.
Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
Семь пациентов с коронавирусом умерли в Москве по данным на вечер 8 апреля. Одни из них проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщает оперштаб.
Таким образом, общее число погибших от COVID-19 достигло 38 человек.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 900 тысяч тестов.
Сегодня глава государства Владимир Путин провел совещание с губернаторами, на котором дал ряд поручений и объявил о дополнительных мерах поддержки.
Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал законопроект, согласно которому нарушителей режима самоизоляции в городе на Неве будут штрафовать. Предусмотрены взыскания как с физических, так и юридических лиц.
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 450 343 человек. Болезнь унесла 83 568 жизней, 308 757 пациентов выздоровели.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 9 апр
- В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
- 9 апр
- Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
- 9 апр
- Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
- 9 апр
- «Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
- 9 апр
- Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
- 9 апр
- Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
- 9 апр
- США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
- 9 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
- 9 апр
- Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
- 9 апр
- «Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?