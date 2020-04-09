Российские ученые представили возможные сценарии распространения коронавируса в России. Их два.

Негативный предрекает резкий всплеск количества заболевших — ежедневно по три с половиной тысячи человек. Нейтральный — более контролируемый. И сейчас мы ему следуем.

Уровень заболеваемости удается сдержать. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства. Вероника Скворцова пояснила, в нашей стране сейчас нет стремительного роста заболеваемости. Это свидетельствует о правильных мерах, предпринятых для ограничения распространения COVID-19.

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