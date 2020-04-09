Коронафобия — страх заразиться опасным вирусом — новое психическое расстройство диагностировали психологи, что работают на горячей линии по вопросам самоизоляции.

К тому же вынужденное затворничество — это серьезное испытание. Как найти плюсы в минусах и не выйти из себя, оставшись дома, — рассказал Известиям психолог Михаил Лабковский. Кстати, да, он тоже на самоизоляции…

«На что бы я акцентировал внимание и на следующей неделе, и на следующие недели.

Первое — есть люди, которые начинают деградировать. Что это значит: люди, которые перестают умываться, чистить зубы, менять одежду, едят, когда захотят, встают, когда просыпаются (хоть в шесть вечера) и, к сожалению, таких людей достаточно. Это люди, которые были на поверхности только за счет того, что нужно было каждый день ходить на работу. А сейчас на работу ходить не надо и они очень плохо управляют своей жизнью.

Таким людям и людям с детьми, я очень рекомендую писать расписание на следующий день постараться жестко его выполнять. Подъем в одно и то же время, еда в одно и то же время, душ, новые трусы, майка, нормальная горячая еда и так далее. Потому что деградировать в этой ситуации очень быстро можно.

Люди не все с железной волей и те, которым это не надо, они могут рассыпаться за счет того, что, ну, духа им не хватает. У них настроение подавленное, они ничего не хотят, начинаются у них психосоматика такая интенсивная. Это плохо, нужно себя мобилизовать. Это первое. Еще раз повторяю, писать накануне расписание на каждый день. И желательно так подробно его расписывать, чтобы у вас не было свободного времени и вы просто бы мечтали отдохнуть.

Это была вынужденная история «выйти из зоны комфорта». Дальше нужно принять эту жизнь как реальность! Потому что многие люди очень страдают от того, что они все время дергаются. У них такое ощущение, что это завтра должно закончиться. Это не завтра закончится, как минимум, это до конца апреля будет продолжаться и это надо принять и не жить, тем, что вот еще пять минут, еще полчаса и так далее. Как будто это твоя ближайшая жизнь, на ближайшие месяцы и тогда все будет гораздо спокойнее».

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