Крупнейший в мире поисковик запустил серию дудлов, посвященным тем, кто продолжает усердно трудиться в условиях пандемии коронавируса.

Google сказал спасибо работникам коммунальных служб, опубликовав новый дудл

Фото: google.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Разработчики Google посвятили новый дудл работникам коммунальных служб. При помощи видоизмененного логотипа корпорация выразила благодарность тем, кто в условиях пандемии коронавируса продолжает работать, причем в усиленном режиме.

google.com

На классическом значке Google веб-дизайнеры изобразили коммунальщика, возле которого расположен мусорный бак. В знак признательности работнику, чей труд особенно важен в условиях распространения COVID-19, Google ему посылает сердечки.

«Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на общество по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы почтить многих из них на передовой. Сегодня мы хотели бы сказать: Спасибо всем работникам коммунальных служб», — отметили представители компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разработчики Google посвятили новый дудл режиму самоизоляции из-за коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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