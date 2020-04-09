Google сказал спасибо работникам коммунальных служб, опубликовав новый дудл
Крупнейший в мире поисковик запустил серию дудлов, посвященным тем, кто продолжает усердно трудиться в условиях пандемии коронавируса.
Фото: google.com
Разработчики Google посвятили новый дудл работникам коммунальных служб. При помощи видоизмененного логотипа корпорация выразила благодарность тем, кто в условиях пандемии коронавируса продолжает работать, причем в усиленном режиме.
На классическом значке Google веб-дизайнеры изобразили коммунальщика, возле которого расположен мусорный бак. В знак признательности работнику, чей труд особенно важен в условиях распространения COVID-19, Google ему посылает сердечки.
«Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на общество по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы почтить многих из них на передовой. Сегодня мы хотели бы сказать: Спасибо всем работникам коммунальных служб», — отметили представители компании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разработчики Google посвятили новый дудл режиму самоизоляции из-за коронавируса.
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