Соответствующий указ президент России подписал 9 апреля.

Владимир Путин уволил генерала Романова с должности заместителя главы МВД РФ

Фото: МВД РФ

Президент РФ Владимир Путин 9 апреля уволил генерал-полковника юстиции Александра Романова с должности заместителя главы МВД России — начальника Следственного департамента ведомства.

Соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания. Причины кадрового решения не уточняются.

publication.pravo.gov.ru

Александр Романов был назначен на должность в декабре 2016 года. В апреле 2020 года стало известно об аресте двух заместителей генерала Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева в рамках расследования по подозрению в коррупции. Троим фигурантам инкриминируется злоупотребление служебными полномочиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назначил врио главы Коми Владимира Уйбу.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок