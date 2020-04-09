Владимир Путин уволил генерала Романова с должности заместителя главы МВД РФ

Президент РФ Владимир Путин 9 апреля уволил генерал-полковника юстиции Александра Романова с должности заместителя главы МВД России — начальника Следственного департамента ведомства.

Соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания. Причины кадрового решения не уточняются.

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Александр Романов был назначен на должность в декабре 2016 года. В апреле 2020 года стало известно об аресте двух заместителей генерала Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева в рамках расследования по подозрению в коррупции. Троим фигурантам инкриминируется злоупотребление служебными полномочиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назначил врио главы Коми Владимира Уйбу.