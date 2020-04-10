В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве в возрасте от 33 до 87 лет. Об этом сообщает оперштаб.

Известно, что у них имелись сопутствующие заболевания (бронхит, заболевания сердца, гипертония, атеросклероз), подтвержден диагноз пневмония и положительный тест на коронавирусную инфекцию. Трое из них моложе 45 лет. Кроме того, один умерший пациент не находился под наблюдением врачей.

Число зараженных COVID-19 по всему миру достигло 1 506 936 человек. Болезнь унесла более 90 тысяч жизней по всему миру. В России заражены 10 131 человек, что на 1459 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Подавляющее большинство в Москве. Выздоровели 698 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более миллиона тестов.

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