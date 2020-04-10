Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
С их помощью мошенники могут похитить пароли на устройствах пользователей и даже данные банковских карт.
Фото: ТАСС/Dominic Lipinski
Мошенники в сети решили нажиться на пандемии коронавируса. Злоумышленники отправляют гражданам фишинговые сообщения, замаскированные под информационные и коммерческие рассылки о COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
После тщательного анализа таких писем эксперты пришли к выводу, что 65% из них содержали специальные шпионские программы, способные собирать информацию о системе и компьютере, скачивать и запускать файлы, похищать пароли с устройства и даже данные банковских карт.
Фишинговые сообщения о коронавирусе в 31% случаев содержали бэкдоры, позволяющие мошенникам получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению устройством. На шифровальщики приходится около 4% писем.
Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумывают все более изощренные схемы по «излечению» людей от коронавируса.
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