В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
Общее число зараженных в РФ достигло 11 917. Всего было проведено более миллиона тестов на COVID-19.
Фото: ТАСС / Владимир Гердо
В России за сутки было выявлено 1786 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки заболевание было подтверждено у жителей 57 регионов, зафиксировано 18 летальных исходов: 12 человек скончались в Москве, двое в Краснодарском крае, по одному в республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком АО.
Всего в нашей стране зарегистрирован 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, жертвами инфекции стали 94 россиянина, выздоровели 795 человек. За все время распространения эпидемии в России было проведено более 1,09 миллиона тестов на коронавирус.
За последние сутки в Москве были выявлены 1124 новых случая коронавируса. Всего в столице зафиксировано 7822 зараженных CJVID-19. Большинство новых заболевших — младше 65 лет. 43% — от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, 11,5% — от 66 до 80 лет, 3,5% — старше 80 лет, 5,5% — дети.
Всего в мире COVID-19 заражены 1 602 885 человек, скончались 95 745, смогли полностью излечиться 355 514 пациентов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 10 апр
- Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
- 10 апр
- Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
- 10 апр
- «Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
- 10 апр
- За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
- 10 апр
- Борис Джонсон переведен в обычную палату
- 10 апр
- Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
- 10 апр
- Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
- 10 апр
- Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
- 10 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля
- 10 апр
- «Плаксивая» погода поможет москвичам усидеть дома и соблюсти самоизоляцию
Читайте также
65%
-1.14 81.09
-1.14
Нашли ошибку?