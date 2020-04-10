В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки было выявлено 1786 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки заболевание было подтверждено у жителей 57 регионов, зафиксировано 18 летальных исходов: 12 человек скончались в Москве, двое в Краснодарском крае, по одному в республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком АО.

Всего в нашей стране зарегистрирован 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, жертвами инфекции стали 94 россиянина, выздоровели 795 человек. За все время распространения эпидемии в России было проведено более 1,09 миллиона тестов на коронавирус.

За последние сутки в Москве были выявлены 1124 новых случая коронавируса. Всего в столице зафиксировано 7822 зараженных CJVID-19. Большинство новых заболевших — младше 65 лет. 43% — от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, 11,5% — от 66 до 80 лет, 3,5% — старше 80 лет, 5,5% — дети.

Всего в мире COVID-19 заражены 1 602 885 человек, скончались 95 745, смогли полностью излечиться 355 514 пациентов.

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