Интернет заполонили мемы на темы вокруг коронавируса — фото
Пользователи сети высмеяли проблемы, возникшие на почве распространения COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Паника и особенности быта в период распространения коронавируса стали темами бесчисленных мемов в социальных сетях. Интернет-пользователи с чувством юмора высмеяли массовую истерию вокруг гречки и туалетной бумаги, несерьезное отношение к карантину и средствам защиты.
К примеру, известная фреска Микеланджело «Сотворение Адама» стала современным призывом к дезинфекции рук.
Другое произведение живописи мирового значения — «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в новом варианте больше не включает в себя Иисуса Христа и его апостолов. Они удалились с полотна, пока проходит дезинфекция помещения.
Известная картина Василия Верещагина «Апофеоз войны» получила интернет-копию, которую можно назвать как «Апофеоз паникерства». Гору черепов посреди пустыни на ней заменила гора рулонов туалетной бумаги.
Обложка альбома The Beatles Abbey Road и прежде становилась мишенью для многочисленных мемов и пародий. На этот раз с ее помощью сетевые остряки затронули тему нарушения режима самоизоляции. На картинке шагающих по улице Лондона членов ливерпульской четверки стражи порядка призывают вернуться домой.
Девочка на шоколадной плитке «Аленка» от фабрики «Красный октябрь» отныне изображается в медицинской маске.
Аналогичными средствами защиты снабдили рабочего и колхозницу на статуе московской ВДНХ. Сотрудники организации сделали это сами, а заодно напомнили россиянам о соблюдении минимального расстояния при контактах с другими людьми.
По данным Оперативного штаба, 3 апреля новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 601 человека. Всего заражены 4149 человек. 34 — погибли.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
Ранее 5-tv.ru писал, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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