Паника и особенности быта в период распространения коронавируса стали темами бесчисленных мемов в социальных сетях. Интернет-пользователи с чувством юмора высмеяли массовую истерию вокруг гречки и туалетной бумаги, несерьезное отношение к карантину и средствам защиты.

К примеру, известная фреска Микеланджело «Сотворение Адама» стала современным призывом к дезинфекции рук.

Instagram @shusaku1977

Другое произведение живописи мирового значения — «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в новом варианте больше не включает в себя Иисуса Христа и его апостолов. Они удалились с полотна, пока проходит дезинфекция помещения.

Instagram @shusaku1977

Известная картина Василия Верещагина «Апофеоз войны» получила интернет-копию, которую можно назвать как «Апофеоз паникерства». Гору черепов посреди пустыни на ней заменила гора рулонов туалетной бумаги.

Instagram @okmihs_d

Обложка альбома The Beatles Abbey Road и прежде становилась мишенью для многочисленных мемов и пародий. На этот раз с ее помощью сетевые остряки затронули тему нарушения режима самоизоляции. На картинке шагающих по улице Лондона членов ливерпульской четверки стражи порядка призывают вернуться домой.

Instagram @shusaku1977

Девочка на шоколадной плитке «Аленка» от фабрики «Красный октябрь» отныне изображается в медицинской маске.

Instagram @alexeybaykov

Аналогичными средствами защиты снабдили рабочего и колхозницу на статуе московской ВДНХ. Сотрудники организации сделали это сами, а заодно напомнили россиянам о соблюдении минимального расстояния при контактах с другими людьми.

По данным Оперативного штаба, 3 апреля новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 601 человека. Всего заражены 4149 человек. 34 — погибли.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

Ранее 5-tv.ru писал, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.