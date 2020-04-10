В Минздраве запретили россиянам самостоятельно лечиться от коронавируса
Медики предупредили о смертельных последствиях употребления ряда противовирусных препаратов.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Минздрав РФ напомнил россиянам об опасности самолечения, а также о приеме неизвестных лекарств, которые якобы помогают в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, специалисты отметили, что многие граждане сегодня пытаются самостоятельно предупредить заражение COVID-19 или лечиться от болезни при помощи различных противовирусных лекарств. Однако по словам медиков, это в корне неправильно, ведь многие из них совершенно бесполезны при коронавирусе и, в некоторых случаях, могут привести к печальным последствиям вплоть до летального исхода.
«Минздрав России настоятельно рекомендует гражданам не заниматься самолечением, все противовирусные препараты должны приниматься исключительно по назначению и под наблюдением лечащего врача», — заявили представители ведомства.
Кроме того, в министерстве обратили особое внимание, что сегодня в социальных сетях можно увидеть списки некоторых препаратов, которые якобы помогают при лечении COVID-19 у человека. Однако медики поспешили напомнить, что они не всегда сочетаются друг с другом и другими лекарствами, и их прием также нередко приводит к смертельным последствиям.
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