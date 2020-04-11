США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан

США могут наложить визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан на родину в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

Как пишет РИА Новости, согласно тексту документа, информацию о подобных нарушениях госсекретарю должен сообщить министр внутренней безопасности Соединенных Штатов. Получив необходимые данные, глава Государственного департамента США в течение семи дней должен принять решение о введении ограничительных мер в отношении таких государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Дональда Трампа, США находятся на пике распространения коронавируса, а в ряде регионов страны уже начинается спад эпидемии. Сейчас в стране COVID-19 заражены более полумиллиона человек, 16 тысяч погибли.

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