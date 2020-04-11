Ведущий инфекционист РФ и Онищенко поспорили о сроках окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России по самым оптимистичным прогнозам завершится только к началу июня. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил ведущий российский врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев.

«Самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России — начало июня. Но он сбудется только при условии, что события будут развиваться наилучшим образом, не случится серьезных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом», — передает слова ученого издание.

Академик предупредил, что об окончательной победе над COVID-19 можно будет говорить только после разработки вакцины. По его мнению, она вряд ли будет готова до конца года. После этого еще потребуется время на то, чтобы поставить всем прививки.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать», — не согласился с прогнозом Малеева бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он высоко оценил профессионализм коллеги в эфире НСН, однако назвал проблему с коронавирусом «гиперболизированной». По его словам, COVID-19 на планете болеют 1,5 миллиона человек (1,7 миллиона на данный момент). При этом от «самой захудалой эпидемии гриппа» страдают около 400 миллионов каждый год. Умирают от 200 до 700 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали чуть больше 100 тысяч.

«Давайте будем менее расточительны. Расточительность состоит в том, что предложения медиков должны быть адекватны и минимально разрушительны для экономики. Власти и без нас могли пойти на крайние меры. Но мы должны им предлагать меры, исходя из реальности», — призвал Онищенко.

Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки в России выявили 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных COVID-19 в стране достигло 13 584.

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