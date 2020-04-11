По предварительной информации, сотрудники ФСИН в результате возгорания не пострадали.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС, СК РФ

Тело погибшего заключенного обнаружили при разборе завалов после пожара в исправительной колонии № 15 в Иркутской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко.

«После пожара, когда он был разобран, был обнаружен труп заключенного», — цитирует омбудсмена ТАСС.

По его словам, причина смерти пока не установлена. Специалисты работают над этим. Участников бунта перевезли в СИЗО — их около 300 человек.

«Те, кто были активными участниками всех этих действий, они перевезены в следственные изоляторы, с ними проводятся следственные действия. Их где-то около 300 человек вывезено, остальные находятся на месте», — добавил Игнатенко, уточнив, что в ИК-15 сейчас находятся 835 человек.

Источник агентства в экстренных службах добавил, что никто из сотрудников ФСИН в результате пожара не пострадал. Его площадь составила около 30 тысяч квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали.

Как сообщал 5-tv.ru, бунт в иркутской колонии № 15 заключенные устроили вечером 9 апреля. Они разбили камеры видеонаблюдения, а также напали на охранника. На следующий день осужденные устроили стычки с бойцами спецназа, начали возводить баррикады и подожгли пожарный автомобиль. На территории исправительного учреждения произошел мощный пожар. СК возбудил уголовное дело по факту беспорядков, к расследованию приступила прокуратура.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

Последние новости

22:22
«Прекрасная принцесса»: фанаты рассекретили поклонника Шишковой
22:06
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
21:39
Права на творческое наследие Василия Шукшина Бари Алибасову не достанутся
21:39
Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге
21:27
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
21:11
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве

Сейчас читают

Стало известно, что происходит с Агатой Муцениеце после избиения Прилучным
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок