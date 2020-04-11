Тело погибшего заключенного нашли после пожара в ангарской колонии № 15
По предварительной информации, сотрудники ФСИН в результате возгорания не пострадали.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС, СК РФ
Тело погибшего заключенного обнаружили при разборе завалов после пожара в исправительной колонии № 15 в Иркутской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко.
«После пожара, когда он был разобран, был обнаружен труп заключенного», — цитирует омбудсмена ТАСС.
По его словам, причина смерти пока не установлена. Специалисты работают над этим. Участников бунта перевезли в СИЗО — их около 300 человек.
«Те, кто были активными участниками всех этих действий, они перевезены в следственные изоляторы, с ними проводятся следственные действия. Их где-то около 300 человек вывезено, остальные находятся на месте», — добавил Игнатенко, уточнив, что в ИК-15 сейчас находятся 835 человек.
Источник агентства в экстренных службах добавил, что никто из сотрудников ФСИН в результате пожара не пострадал. Его площадь составила около 30 тысяч квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали.
Как сообщал 5-tv.ru, бунт в иркутской колонии № 15 заключенные устроили вечером 9 апреля. Они разбили камеры видеонаблюдения, а также напали на охранника. На следующий день осужденные устроили стычки с бойцами спецназа, начали возводить баррикады и подожгли пожарный автомобиль. На территории исправительного учреждения произошел мощный пожар. СК возбудил уголовное дело по факту беспорядков, к расследованию приступила прокуратура.
Читайте также
80%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?