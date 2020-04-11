Тело погибшего заключенного обнаружили при разборе завалов после пожара в исправительной колонии № 15 в Иркутской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко.

«После пожара, когда он был разобран, был обнаружен труп заключенного», — цитирует омбудсмена ТАСС.

По его словам, причина смерти пока не установлена. Специалисты работают над этим. Участников бунта перевезли в СИЗО — их около 300 человек.

«Те, кто были активными участниками всех этих действий, они перевезены в следственные изоляторы, с ними проводятся следственные действия. Их где-то около 300 человек вывезено, остальные находятся на месте», — добавил Игнатенко, уточнив, что в ИК-15 сейчас находятся 835 человек.

Источник агентства в экстренных службах добавил, что никто из сотрудников ФСИН в результате пожара не пострадал. Его площадь составила около 30 тысяч квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали.

Как сообщал 5-tv.ru, бунт в иркутской колонии № 15 заключенные устроили вечером 9 апреля. Они разбили камеры видеонаблюдения, а также напали на охранника. На следующий день осужденные устроили стычки с бойцами спецназа, начали возводить баррикады и подожгли пожарный автомобиль. На территории исправительного учреждения произошел мощный пожар. СК возбудил уголовное дело по факту беспорядков, к расследованию приступила прокуратура.