Самоизолировавшиеся притесняют людей с лишним весом? — мнение Мараховского
Журналист заметил, как в сети разворачивается «война» между теми, кто смеется над собой, поправившимися в самоизоляции из-за коронавируса, и борцами за права людей с расстройством питания.
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Несмотря на то, что весь мир — ну или, во всяком случае, значительная его часть — сидит сейчас по домам и даже на работу не ходит, как выяснилось на этой неделе, даже в таком состоянии человечество ущемляет права и наносит травмы одному из меньшинств. Это меньшинство — толстяки. Они, вернее, те, кто говорит от их имени, начали в западных СМИ жаловаться на, казалось бы, невинную вещь. А именно на шутки самоизолированных, то есть нас с вами, по поводу того, что мы сидя в четырех стенах толстеем.
Кстати, не знаю как вы, уважаемые зрители, а я пару-тройку килограммов за эти две недели точно наел. Некоторые хвастают, что им удалось еще больше. Многие известные и малоизвестные люди постят фото «себя после карантина», на которых они прибавили по полсотни кило, многие обмениваются шутками на тему «удастся ли нам вообще выйти из дома на работу» и так далее. Так вот. Прикалываясь над собой, мы преследуем и притесняем самоизолированных борцов за права людей с расстройствами питания, как они себя называют.
Как пишет, скажем, кулинарная обозревательница издания Vice, миллионы людей во всем цивилизованном западном мире страдают от переедания. И их эти наши шутки над собой о том, как мы ужасно растолстеем — сильно ранят и притесняют. Почему? Потому что они и так в стрессовой ситуации, а тут еще отовсюду связывают самоизоляцию с повышенным весом. Вывод? Остальное человечество должно заткнуться и перестать шутить про толстых. Даже про толстых себя самих.
И вообще, как констатирует журнал Vogue, всюду проявляется мимоходом «фэтфобия», потому что за этими шутками мы, обычные люди, скрываем тот ужасный факт, что на самом деле мы боимся растолстеть и не считаем толстяков такими же полноценными.
Знаете, мне кажется, это клинически чистый эксперимент. Мы теперь точно знаем, что боевые меньшинства — я имею в виду не обычных человеческих толстяков, а именно идейных борцов за то, чтобы признать лишний вес нормой — на самом деле не хотят, чтобы оставили в покое их.
Они хотят повелевать нами, затыкать нас, определять, что мы можем говорить даже о самих себе, что мы — сами для себя — считаем красивым и что мы считаем нормальным. Им кажется, что в мире, где слово «толстый» или вообще «ненормальный» вообще будет запрещено произносить — исчезнет и само понятие толстоты или ненормальности. А поскольку это не так — то они, пожалуй, никогда не оставят нас в покое.
Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.
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