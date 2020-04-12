ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшим сценариям из-за коронавируса
По словам эксперта, страна «вступает в тяжелые времена».
Фото: ТАСС / Наталия Федосенко
Руководитель экспертной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О’Коннор призвал Белоруссию готовиться «к худшим сценариям» в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Tut.by.
«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — заявил специалист.
В ВОЗ подчеркнули, что Белоруссия «вступает в тяжелые времена» и ей следует отказаться от массовых мероприятий, в том числе и от праздничного парада в честь 75-летия Победы. Также в государстве нужно обеспечить соблюдение жесткого карантина зараженными СОVID-19 и контактами первого и второго уровней.
Патрик О’Коннор подчеркнул, что в Белоруссии необходимы «комплексные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией». Также он посоветовал найти решение, позволяющее сделать так, чтобы «система здравоохранения не была перегружена».
«Министерство здравоохранения должно постоянно информировать население о развитии ситуации и о предпринимаемых мерах», — добавил руководитель экспертной комиссии ВОЗ.
По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 2226 случаев заражения COVID-19, 23 человека скончались, 172 — выздоровели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус.
Всего в мире зафиксировано 1 777 666 случаев заражения COVID-19, жертвами вируса стали 108 867 человек, всего были протестированы 2 665 392 человека.
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