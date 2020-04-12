Павел Прилучный, оказавшийся «героем» скандала после ссоры в прямом эфире с супругой Агатой Муцениеце, похоже, нисколько не переживает по этому поводу. В то время как подавшая на развод жена актера жалуется в соцсетях, что муж избил ее и выгоняет с детьми из дома, Прилучный на свой странице в Instagram как ни в чем не бывало демонстрирует, как проводит время с новым членом семьи — псом по имени Тор. Короткий ролик с закрытого аккаунта знаменитости выложили в открытый доступ фанаты Павла.

Однако, судя по видео, отношения с новым питомцем у актера пока тоже складываются не очень удачно — собака не спешит демонстрировать новому хозяину свою привязанность. На кадрах Прилучный пытается подозвать стоящего на лестнице Тора, но тот разворачивается и уходит.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, конфликт между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным, которые находятся в состоянии развода после девяти лет совместной жизни, начался во время прямого эфира, который актриса вела в Instagtam. О том, что случилось, рассказали ставшие очевидцами неприятной сцены интернет-пользователи. Сама Агата вышла на связь с подписчиками с маминого смартфона и заявила, что муж выбросил ее телефон, избил и выгоняет из дома с детьми, несмотря на объявленный из-за коронавируса режим самоизоляции.