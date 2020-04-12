Владимир Путин своим указом утвердил членов Общественной палаты России по президентской квоте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список из 40 человек вошли, в частности, действующий секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, академик РАН Лео Бокерия, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин, участник конкурса «Лидеры России. Политика», председатель Союза сыроваров, фермер Олег Сирота, паралимпиец Сергей Бурлаков, и другие известны люди.

«Предложить членам Общественной палаты РФ, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступит к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в указе главы государства.

Еще 85 членов ОП должны быть делегированы Общественными палатами субъектов федерации и 43 члена — общероссийскими общественными объединениями и некоммерческими организациями, сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми.