Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до трех лет. Они начнутся уже в апреле. Получить их смогут те, кто имеет право на материнский капитал. Размер выплаты - 5 тысяч рублей на одного ребенка в месяц.

При этом, другие меры социальной поддержки никак не влияют на получение этих выплат. Дополнительную помощь будут оказывать три месяца, с апреля по июнь. Обратиться за выплатами можно до 1 октября.

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