Работы ведутся на 16 объектах в 15 регионах России.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Тема:
Эпидемия коронавируса

В возведении 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах России принимают участие уже около десяти тысяч рабочих. Ежедневно на объекты прибывает до 600 человек, и на сегодняшний день их общее число достигло десяти тысяч.

Работы на всех площадках идут в три смены, не прекращаясь ни на минуту. Этому способствует и бесперебойная поставка стройматериалов.

Специальная логистическая схема была разработана для доставки строительных грузов в медицинский центр в Калининграде. Материалы завозят по морю и благодаря авиационному сообщению.

В Хабаровск и Петропавловск-Камчатский все необходимое, в том числе и некоторую спецтехнику завозят при помощи военно-транспортной авиации ВКС России. На данный момент туда совершенно 15 самолетовылетов, доставлено около 800 тонн различных грузов.

Возведение медицинских центров проходит под руководством специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск. Все здания центров капитальные, их строят с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки без потери в качественных и эксплуатационных характеристиках медицинских центров.

Принимая во внимание важность и сроки осуществляемого строительства наблюдение за ходом работ ведется круглосуточно, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.

Каждый центр будет оборудован по последнему слову медицинской техники. Окончание строительства даст возможность оказать всю специализированную медицинскую помощь пациентам из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство выделило средства на адресную финансовую поддержку медиков.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 апр
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
13 апр
Католическая Пасха прошла в режиме онлайн-трансляции
13 апр
Крупнейшие автопроизводители России возобновляют сборку машин
13 апр
«Шалунья!» — Рудковская в самоизоляции позабавилась с ногами Плющенко
13 апр
В Находке развернули инфекционный госпиталь на 35 коек
13 апр
Из трудовых мигрантов в криминальные таланты, или еще одна опасность пандемии
13 апр
Предприниматели не получат деньги за простой производства из-за коронавируса
13 апр
Российских граждан вывезут из Израиля 20 апреля
12 апр
Все въезды в Москву частично перекрыты для движения автотранспорта
12 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля

Читайте также

+6° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
«Красивая семья»: Нюша показала совместные фото с отцом в честь его дня рождения
6:44
Пасха 2020: как правильно накрыть стол к великому празднику
6:33
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
6:22
«Ну, очень откровенно»: подписчики не поддержали очередное оголение Риты Керн
6:11
Католическая Пасха прошла в режиме онлайн-трансляции
6:00
«Остаток помады я съела»: Лиза Арзамасова рассказала о первом опыте макияжа

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок