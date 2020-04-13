К строительству многофункциональных медицинских центров привлечены 10 тысяч человек
Работы ведутся на 16 объектах в 15 регионах России.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ
В возведении 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах России принимают участие уже около десяти тысяч рабочих. Ежедневно на объекты прибывает до 600 человек, и на сегодняшний день их общее число достигло десяти тысяч.
Работы на всех площадках идут в три смены, не прекращаясь ни на минуту. Этому способствует и бесперебойная поставка стройматериалов.
Специальная логистическая схема была разработана для доставки строительных грузов в медицинский центр в Калининграде. Материалы завозят по морю и благодаря авиационному сообщению.
В Хабаровск и Петропавловск-Камчатский все необходимое, в том числе и некоторую спецтехнику завозят при помощи военно-транспортной авиации ВКС России. На данный момент туда совершенно 15 самолетовылетов, доставлено около 800 тонн различных грузов.
Возведение медицинских центров проходит под руководством специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск. Все здания центров капитальные, их строят с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки без потери в качественных и эксплуатационных характеристиках медицинских центров.
Принимая во внимание важность и сроки осуществляемого строительства наблюдение за ходом работ ведется круглосуточно, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.
Каждый центр будет оборудован по последнему слову медицинской техники. Окончание строительства даст возможность оказать всю специализированную медицинскую помощь пациентам из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство выделило средства на адресную финансовую поддержку медиков.
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