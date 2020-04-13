На передовой битвы с коронавирусом — отряды добровольцев. Волонтеры сейчас — главные помощники для тех, кто в особой зоне риска — людей пожилого возраста.

Пенсионерам и тем, кто не может выйти из дома, волонтеры приносят продукты, гуляют с собаками, поддерживают. О тех кто спешит помочь делом и словом — Алиса Паршакова.

Стать волонтером просто, достаточно заполнить заявку на сайте «Мы вместе 2020. Рф». Есть возрастное ограничение до 50 лет, потом вас проверит служба безопасности. А дальше вызовут в штаб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как байкеры помогают находящимся на самоизоляции пенсионерам в Нижнем Новгороде.

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