Настоящий подарок для тех, кто сидит дома в эти дни сделали многие театры страны. Вместо зрительных залов теперь удобные диваны, лучшие спектакли и постановки выходят в сеть. Антон Никитин о самых интересных проектах.

Формат оригинальный — театр по телефону. Он стал продолжением уже существующего проекта «Квартира. Разговоры». Там актеры вместе со зрителями играли в шахматы, сочиняли стихи и гадали на старых книгах. Теперь между героями километры. И всего один звонок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрмитаж призвал косплеить шедевры.

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