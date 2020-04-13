Сидящим в самоизоляции стал доступен театр по телефону
Вместо зрительных залов теперь удобные диваны, лучшие спектакли и постановки выходят в интернет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zueger, E; 5-tv.ru
Настоящий подарок для тех, кто сидит дома в эти дни сделали многие театры страны. Вместо зрительных залов теперь удобные диваны, лучшие спектакли и постановки выходят в сеть. Антон Никитин о самых интересных проектах.
Формат оригинальный — театр по телефону. Он стал продолжением уже существующего проекта «Квартира. Разговоры». Там актеры вместе со зрителями играли в шахматы, сочиняли стихи и гадали на старых книгах. Теперь между героями километры. И всего один звонок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрмитаж призвал косплеить шедевры.
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