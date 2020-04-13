Полуторагодовалая дочь Леры Кудрявцевой помогает тренироваться папе-хоккеисту
Забавным видео известная тележурналистка поделилась с подписчиками в соцсетях.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева показала, как ее полуторагодовалая дочка Маша помогает тренироваться папе — хоккеисту КХЛ Игорю Макарову. На время эпидемии коронавируса семья самоизолировалась в своем подмосковном доме. И пока все соревнования прекращены, спортсмен продолжает упражняться на специальной площадке на своем участке. Малышка не осталась в стороне, взявшись подавать папе инвентарь.
На видео, которые выложила в своем аккаунте в Instagram Кудрявцева, Маша подносит хоккеисту клюшку, а потом сосредоточенно достает из ведра шайбы и выкладывает перед папой, который одну за другой отправляет их в оборудованные у стены ворота. После этого девочка бежит собирать инвентарь и, к удивлению родителей, умудряется захватить за один раз сразу четыре шайбы.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева показала, как маленькая Маша красит губы помадой и предлагает сделать то же самое папе.
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