Лера Кудрявцева показала, как ее полуторагодовалая дочка Маша помогает тренироваться папе — хоккеисту КХЛ Игорю Макарову. На время эпидемии коронавируса семья самоизолировалась в своем подмосковном доме. И пока все соревнования прекращены, спортсмен продолжает упражняться на специальной площадке на своем участке. Малышка не осталась в стороне, взявшись подавать папе инвентарь.

Instagram @leratv

На видео, которые выложила в своем аккаунте в Instagram Кудрявцева, Маша подносит хоккеисту клюшку, а потом сосредоточенно достает из ведра шайбы и выкладывает перед папой, который одну за другой отправляет их в оборудованные у стены ворота. После этого девочка бежит собирать инвентарь и, к удивлению родителей, умудряется захватить за один раз сразу четыре шайбы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева показала, как маленькая Маша красит губы помадой и предлагает сделать то же самое папе.