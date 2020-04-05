Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram в разделе сторис выложила ролик, снятый во время режима самоизоляции из-за коронавируса. На кадрах полуторагодовалая дочь 48-летней знаменитости заезжает на кухню на детском самокате.

В определенный момент маленькая Маша жестом просит у мамы дать ей в руки помаду.

«Поехали, поехали… Давай, шевелись… Помаду дать?! На, помаду, на», — говорит за кадром Лера Кудрявцева.

Instagram @leratv

Телеведущая дает девочке желаемый предмет и малышка с серьезным лицом пытается накрасить свои губы.

«Давай крась губы, покажи, как ты… И дальше как…», — комментирует действия ребенка знаменитая мама.

Совершив гигиеническую процедуру, девочка вспоминает о папе и намекает — он тоже должен «накраситься». Маша передвигается на самокате к хоккеисту Игорю Макарову и протягивает ему тюбик.

«Дай папе помаду, пусть он губы накрасит тоже. Папа, на, помаду тебе, накрась губы», — помогает словами дочери Лера Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Леры Кудрявцевой обратили внимание на недавнее изменение формы ее губ.