YouTube по требованию Роскомнадзора разблокировал видео обращения Путина

Видеохостинг YouTube после запроса Роскомнадзора восстановил видео обращения президента России Владимира Путина к населению страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Google.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — заявили в Google.

В письме Роскомнадзора в адрес американской компании указывалось, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции РФ о запрете цензуры. Ведомство напомнило, что в последнее время участились случаи блокирования в интернете информации российских СМИ, в том числе заявлений официальных лиц о ситуации с COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перечислил меры, которые необходимо принять в связи с пандемией коронавируса. В частности, неделя с 28 марта по 5 апреля для большинства граждан была объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. В следующем обращении глава государства продлил этот срок до 30 апреля.

Ранее Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом.

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