YouTube по требованию Роскомнадзора разблокировал видео обращения Путина
В ведомстве сочли действия американской компании проявлением цензуры, что противоречит Конституции РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Peters via www.imago-image
Видеохостинг YouTube после запроса Роскомнадзора восстановил видео обращения президента России Владимира Путина к населению страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Google.
«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — заявили в Google.
В письме Роскомнадзора в адрес американской компании указывалось, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции РФ о запрете цензуры. Ведомство напомнило, что в последнее время участились случаи блокирования в интернете информации российских СМИ, в том числе заявлений официальных лиц о ситуации с COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перечислил меры, которые необходимо принять в связи с пандемией коронавируса. В частности, неделя с 28 марта по 5 апреля для большинства граждан была объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. В следующем обращении глава государства продлил этот срок до 30 апреля.
Ранее Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 13 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
- 13 апр
- Роспотребнадзор: примерно у 40% новых пациентов с коронавирусом нет симптомов
- 13 апр
- Лукашенко заявил, что в Белоруссии от коронавируса не умер ни один человек
- 13 апр
- Голикова призвала не бояться статистики по инфицированным коронавирусом
- 13 апр
- Путин: ошибки чиновников в борьбе с COVID-19 будут расценены как преступная халатность
- 13 апр
- Голикова: рост заболеваемости в столице и Подмосковье может прекратиться до мая
- 13 апр
- Стас Михайлов, переболевший коронавирусом, призвал россиян оставаться дома
- 13 апр
- Силы и средства Минобороны РФ могут привлечь к борьбе с коронавирусом
- 13 апр
- Путин заявил, что обстановка с коронавирусом меняется «не в лучшую сторону»
- 13 апр
- Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом
Читайте также
75%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?