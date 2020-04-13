Гроб с покойницей тайно закопали на подмосковном кладбище

Незаконное захоронение обнаружено на кладбище в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский в Московской области. В полицию обратилась представитель компании по оказанию ритуальных услуг, которая сообщила об обнаружении свежевырытой могилы.

Прибывшие на место правоохранители изъяли из земли гроб, в котором оказалось тело женщины. На вид ей было от 40 до 50 лет, плотного телосложения.

Предварительно, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. На ней было надето платье, голову покрывал белый платок. Женщина скончалась около трех суток назад.

Личность умершей устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье на кладбище нашли убитой мать двоих детей.