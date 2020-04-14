Российский малый бизнес ищет антивирусные рецепты. Первыми стали предприниматели, которые ушли в онлайн: торговые компании, психологи, юристы, преподаватели. Будущее — за новыми технологиями.

В Мариинской больнице Петербурга тестируют на пациенте мобильный изолятор. Компания-производитель раньше занималась резиновыми лодками и надувными аттракционами. Переориентировались за неделю. Благо, материал все тот же — полиуретан. В новое производство пришлось вложить миллион рублей — надо было докупить специальные насосы и жидкости, которые используют для обработки ткани.

О предпринимателях, которые не бояться экспериментировать расскажет Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как получит льготные кредиты в период пандемии коронавируса.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112