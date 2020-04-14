Бизнесу в России пророчат со временем кардинальную смену профиля
Катализатором изменений стала эпидемия коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Российский малый бизнес ищет антивирусные рецепты. Первыми стали предприниматели, которые ушли в онлайн: торговые компании, психологи, юристы, преподаватели. Будущее — за новыми технологиями.
В Мариинской больнице Петербурга тестируют на пациенте мобильный изолятор. Компания-производитель раньше занималась резиновыми лодками и надувными аттракционами. Переориентировались за неделю. Благо, материал все тот же — полиуретан. В новое производство пришлось вложить миллион рублей — надо было докупить специальные насосы и жидкости, которые используют для обработки ткани.
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