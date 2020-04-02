«Какая, лошадка!» — Топалов и Тодоренко развлекли годовалого сына
Певец прокатил наследника по квартире под забавную песню в дуэте с телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
От души развлечься во время карантина можно и без подручных средств, доказали Влад Топалов и Регина Тодоренко. Супругам пригодился лишь смартфон, чтобы записать уморительное видео для поклонников. На нем певец катает годовалого сына Мишу по квартире на четвереньках. При этом отец напевает позитивный мотив. Снимающая эту картину мама дополняет вокализ своей партией. Происходящее напоминает сцены из фильмов Disney.
Мальчик на спине у папы радуется необычному путешествию. Под веселый фон его доставляют из комнаты до ванной, где он встает на ноги.
«Молодец… папа… любовь», — комментирует его реакцию Тодоренко.
Подписчикам эта забава понравилась не меньше, чем Михаилу. В комментариях пользователи позавидовали семейной идиллии и похвалили родителей.
«Классные ребята!»
«Влад, ты молодец интересная игра. Какая, лошадка!»
«Папа — умничка! Милота какая!» — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов высмеял кулинарное мастерство Тодоренко.
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