Семейство Газмановых приняло диковинный челлендж «вверх тормашками»
С непростым состязанием справились глава семьи, супруга Марина и ее сын от первого брака.
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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova
Семья народного артиста Олега Газманова даже в условиях самоизоляции ведет активный образ жизни. Знаменитый певец, его супруга Марина и пасынок певца Филипп продемонстрировали великолепную физическую форму.
На видео 68-летний Олег с обнаженным торсом без каких-либо особых усилий встает вверх тормашками, упираясь ногами в стену. Попеременно, меняя опору на руки, он умудряется надеть на себя лежащую перед ним футболку.
То же самое затем с легкостью проделывает 23-летний Филипп, а вот 51-летняя Марина умудрилась придумать лайфхак для этого челленджа и повеселила подписчиков женской смекалкой.
«Долго не могла решиться, в каком массовом психозе мне поучаствовать: в „надеть футболку вверх тормашками с мальчиками“; „у кого подушка круче“ с девочками; или „мальчики и девочки переодевашки друг в друга“! Все-таки с пацанами мне веселее! Надела футболку без рук и без ног, я же девочка», — подписала видео в Instagram Марина.
Подписчики поразились способностям членов звездного семейства.
«Браво, молодцы! Вот вы дурачитесь», — написал один из них.
«Ваша семья — настоящая, без фальши и накруток. Уважаю Вас!» — написал другой.
«Спасибо, а то этот коронавирус такую тоску наводит! Приз в студию!» — добавил третий.
Ранее в сети распространился так называемый pillow challenge, смысл которого — сфотографироваться, прикрыв тело подушкой. Так, певица Валерия в условиях самоизоляции из-за коронавируса тоже присоединилась к этой эстафете.
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